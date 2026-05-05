Porto Torres, via alla procedura per la riqualificazione della torre aragoneseIl Comune punta a ottenere i contributi della Regione
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Prosegue la procedura per la riqualificazione e valorizzazione della Torre Aragonese ad opera dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Mulas. Si tratta di uno dei monumenti simbolo della città di Porto Torres, attualmente in condizioni precarie di conservazione e manutenzione.
Il Comune intende partecipare all’avviso pubblico approvato dalla Regione e rivolto agli Enti locali per la “realizzazione di interventi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale” in cui si inseriscono i luoghi e gli istituti della cultura e i beni culturali per avviare un progetto di recupero della Torre costiera, costruita nel 1325 in piazza Colombo, davanti al porto.
Il contributo concedibile ad ogni singolo beneficiario va da un minimo di 150mila euro ad un massimo di 1 milione di euro, somme necessarie ad avviare un piano di restauro del compendio. Le domande di finanziamento dovranno essere presentate entro il 12 maggio.
A novembre erano stati avviati gli studi e il rilievo metrico tridimensionale sulla torre aragonese, il monumento affidato nella gestione al Comune turritano dall’Agenzia del Demanio con l’obiettivo di riqualificarlo, valorizzando l’aspetto socio-economico con interventi che assicurino una conservazione adeguata del bene.