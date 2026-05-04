Porto Torres, aveva 300 grammi di marijuana e un coltello: arrestatoIn tribunale a Sassari convalidato l’arresto per un cinquantaduenne
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Scoperto con un coltello e dell'erba a Porto Torres. Ieri un 52enne è stato sorpreso dai carabinieri mentre cedeva circa 2 grammi di marijuana. La successiva perquisizione ha rivelato che portava con sé anche poco più di 50 grammi della stessa sostanza, insieme a un coltello di 20 centimetri.
In casa invece i carabinieri hanno trovato meno di 300 grammi, sempre di marijuana. Oggi in tribunale a Sassari il giudice Massimo Zaniboni ha disposto la convalida dell'arresto per il 52enne e l'obbligo di presentazione in caserma.
Il pm era Antonio Piras, gli avvocati della difesa Sara Dettori e Marco Palmieri.