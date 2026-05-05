Scomparso a Capoterra, l’appello dei familiari: «Aiutateci a trovarlo»Di Nicola Cambarau, 39 anni, si sono perse le tracce dalla sera del 3 maggio: «Chi ha notizie chiami il 112»
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Nicola Cambarau, 39 anni, è scomparso da Capoterra e i familiari lanciano un appello a chiunque possa fornire elementi utili per le ricerche.
L’ultimo avvistamento risale al 3 maggio, quando il trentanovenne si sarebbe trovato intorno alle 19 in via Satta di fronte al locale Monkey. Cambarau era a bordo della sua auto, una Punto bianca, della quale viene fornita anche la targa: CV463WE.
I familiari fanno sapere che «sono attualmente in corso le ricerche da parte di forze dell’ordine e Vigili del Fuoco».
«Chiunque abbia visto Nicola o la sua auto, o abbia qualsiasi informazione utile», è l’appello, «contatti immediatamente il 112. Anche un piccolo dettaglio può fare la differenza».
(Unioneonline/E.Fr.)