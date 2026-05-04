I carabinieri di Porto Torres hanno arrestato un uomo con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, porto d’armi e oggetti ad offendere.

È successo domenica pomeriggio nel centro cittadino. I militari mentre si trovavano nel centro cittadino, in corso Vittorio Emanuele II, hanno notato due persone con un atteggiamento sospetto. Uno dei due cedeva una dose di sostanza stupefacente in cambio di una somma di denaro. Entrambi gli uomini sono stati bloccati. In uno zaino sono stati trovati altre dosi di marijuana, tre coltelli, un bilancino di precisione e contanti, probabilmente provento di precedenti cessioni.

La perquisizione nella casa del proprietario dello zaino sono stati rinvenuti altri 250 grammi di marijuana.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato è stato trasferito nel carcere di Bancali. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura di Sassari per la sanzione amministrativa.

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