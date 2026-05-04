Stintino in festa per Sant’Isidoro: riti, enogastronomia e musicaL’appuntamento è in programma domenica 10 maggio
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La comunità di Stintino festeggia Sant’Isidoro, il patrono dei raccolti e dei contadini, nella suggestiva cornice della chiesetta di Ercoli, vicino a Pozzo San Nicola. Il primo importante appuntamento si svolgerà domenica sul sagrato della chiesetta di Ercoli.
Dopo la messa officiata dal parroco, i fedeli avranno il privilegio di partecipare al rito tradizionale della benedizione dei campi, momento di spiritualità e di richiesta di prosperità per le terre. Il culmine delle celebrazioni avverrà domenica 10 maggio, sempre alle ore 11.30, con la messa dedicata a Sant’Isidoro.
Al termine della liturgia, si svolgerà la processione del simulacro del santo attraverso le vie adiacenti alla chiesa, un momento di fede e tradizione che vedrà la partecipazione di tutta la comunità. A seguire gnocchi con ragù di carne e pecora arrosto, con musica live per tutta la giornata.