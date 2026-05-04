Paura nel pomeriggio a Sassari per la caduta di alcuni calcinacci dalla chiesa di Sant'Antonio Abate in via Aurelio Saffi. Parte della strada è stata interdetta al passaggio dei pedoni sul marciapiede. Al momento è in corso l'intervento dei vigili del fuoco, presenti con 4 mezzi, e la polizia locale. Già in passato si era denunciata l'instabilità di alcune parti della chiesa.

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