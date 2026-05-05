Dramma ieri mattina a Sassari. Una donna, intorno alle 8, ha lanciato il proprio cane dal ponte Rosello e l’animale è morto a causa del trauma riportato nella caduta.

Secondo una prima ricostruzione, la donna appariva in un forte stato di alterazione psico-fisica. Immediato l’intervento delle Volanti della polizia di Stato e di un’ambulanza del 118, seguite anche dalla polizia locale.

La responsabile del gesto è stata ricoverata in ospedale e riceverà una denuncia con l’ipotesi di reato di uccisione di animali.

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