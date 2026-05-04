Numeri col segno più per il sistema museale di Castelsardo. I dati raccolti sul Mim- Museo dell’intreccio Mediterraneo- e sul Mog – Museo delle origini genovesi dedicato alla storia della Città dei Doria, confermano un avvio di stagione più che positivo. I numeri dei primi mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025, in cui si segnava già un incremento, hanno fatto registrare una crescita significativa negli ingressi, con un + 68% nel mese di marzo, legato anche alla Settimana santa bassa sul calendario, con una costante progressione anche ad aprile, superando quota 10.000 visitatori.

«Questo successo non è casuale, - commenta l’assessore al Turismo, Giuseppe Rizzu- ma il frutto di una strategia condivisa che vede protagonista l’intero territorio. Il potenziamento della nostra programmazione culturale e la promozione mirata degli eventi hanno trovato un partner fondamentale nella nostra filiera dell’accoglienza. La professionalità dei nostri operatori turistici, unita alla bellezza autentica del nostro borgo, ha creato un’offerta di qualità capace di intercettare flussi turistici sempre più ampi, sempre più attenti, anche fuori dall’alta stagione».

Si continua a lavorare di squadra e in sinergia per far crescere l’economia locale. «Tuttavia l’auspicio è che una ritrovata stabilità internazionale – aggiunge l’esponente della giunta Tirotto - e il contenimento dei costi di viaggio tutelino il potenziale turistico della Sardegna particolarmente esposta. La qualità dell’accoglienza e la programmazione territoriale già dimostrate restano le nostre migliori difese per garantire un’estate di successo, nonostante le sfide esterne.»

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