Rose che decorano e tappezzano gli spazi e gli scorci del paese di Ossi. Continua il lavoro dell’Associazione Legami di Comunità, che anche in occasione del mese mariano ha contribuito ad abbellire alcuni luoghi simbolo del paese. Non si tratta di semplici decorazioni, dove ogni rosellina racconta il valore del tempo speso al servizio della comunità, l'impegno e la bellezza dello stare insieme. In particolare, nell’operazione decoro sostenuta dall’amministrazione comunale, le rose restituiscono un tocco di originalità alle fioriere, alle statue, ai muri e ad alcuni angoli del centro. Un’iniziativa che, attraverso la creatività, restituisce bellezza agli spazi del territorio comunale e rafforza quel senso di appartenenza che rende una comunità viva e partecipata. Il sindaco Pasquale Lubinu ha voluto ringraziare tutte le persone che, con passione e impegno, continuano a portare avanti questo progetto.

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