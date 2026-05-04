Incidente a Sassari intorno alle 17 di questo pomeriggio. I Vigili del fuoco sono intervenuti per uno scontro avvenuto tra una macchina e un furgone sulla Sassari-Ittiri, subito dopo Piandanna. Le cause di quanto avvenuto sono ancora in corso di accertamento.

Gli operatori, al loro arrivo, insieme al 118, hanno stabilizzato il conducente di un’auto per poi iniziare le operazioni di estrazione attraverso il divaricatore e le cesoie, per liberare l’uomo rimasto incastrato nell’abitacolo. Entrambi i conducenti sono stati condotti al pronto soccorso. Sul posto anche carabinieri e polizia locale.

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