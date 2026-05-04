Sassari, presto in funzione la nuova condotta Abbanoa di via CapreraGiovedì 7 maggio l’attivazione del primo tratto
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Sta per entrare in funzione la nuova rete idrica di via Caprera a Sassari. Giovedì 7 maggio i tecnici di Abbanoa attiveranno il primo tratto della condotta realizzata lungo la strada.
Le operazioni, che cominceranno alle 9 per concludersi secondo le previsioni per le 21, porteranno all’interruzione dell’erogazione dell'acqua sulla condotta distributrice. Per questo motivo potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni nei quartieri di Luna E Sole, Cappuccini, Monte Rosello Medio, Sassari 2 e Badde Pedrosa.
Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori. I lavori rientrano nel cantiere di efficientamento delle reti idriche in città, finanziati con 6,6 milioni di euro dal Pnrr, e che prevedono la sostituzione integrale di oltre 7 chilometri di condotte.