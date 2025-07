Il Lions Club Sassari Host ha un nuovo presidente. Passaggio della campana, ieri nel capoluogo turritano, tra la precedente guida Laura Manca e la nuova, Sara Manca, che adesso diventerà il primo riferimento della prestigiosa associazione. La prima dei Lions, tra l’altro, fondata in Sardegna nel 1956 e che da allora ha inanellato una lunga serie di azioni al servizio della comunità come prevede la sua missione. A Sassari, solo per citarne alcune recenti, il Club ha donato alcuni macchinari per l’ospedale civile, necessari per la cura dei grandi ustionati e dei pazienti oncologici, oltre a essere stato in prima linea con la raccolta fondi per le strutture ospedaliere durante il periodo del covid-19.

Sara Manca, professione ingegnere, succede come scritto a Laura Manca che è stata nominata presidente di zona a Roma. Il nuovo direttivo consta anche della vice presidente Maria Sabina Useli, di Piero Masia come segretario mentre il tesoriere è Antonio Maria Piras. I nuovi soci sono Ignazia Fresu, Noemi Demuro, Alfredo Azara e Maria Francesca Maniga.

Antonella Tirotto è responsabile del cerimoniale, Manuel Alivesi il revisore contabile, Ennio Marongiu il censore, Tito Sechi e Sabina Useli con Giovanna Puligheddu gli addetti stampa. Franco Conti e Giovanni Maniga fanno parte del comitato soci. Giuseppe Oggiano è responsabile Lcif, Laura Manca Leo l’Advisor.

