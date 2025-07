Ruba un'auto a Ozieri, va a Sassari e viene arrestato al ritorno. Un cinquantaseienne del paese del Logudoro ha sottratto un'automobile, ieri pomeriggio, al distributore del Q8 di Ozieri. L'intento dell'uomo, a cui era stata tra l'altro revocata da tempo la patente, sarebbe stato quello di arrivare a Sassari per acquistare qualcosa di cui aveva grande necessità.

Una volta al ritorno i carabinieri della compagnia di Ozieri, guidati dal maggiore Gabriele Tronca, lo hanno fermato e messo agli arresti. Oggi si è tenuta in tribunale a Sassari la direttissima per la persona a cui viene contestato il furto mentre sono in fase di approfondimento gli esami clinici per riscontrare una eventuale guida in stato di ebbrezza.

Il giudice Antonello Spanu ha disposto per il cinquantaseienne la convalida dell’arresto e l’obbligo di presentazione in caserma dei carabinieri due volte a settimana. Il pm era Andrea Giganti e l’avvocata della difesa Antonella Chirigoni.

