«Ai dirigenti del Treviso ho posto una sola condizione: io il 14 agosto ho un impegno». Così Gigi Scotto, sassarese, capitano e bandiera della Torres, ha salutato il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, l’assessora allo Sport, Nicoletta Puggioni, l’assessore al Bilancio, Giuseppe Masala, e il consigliere comunale Antonio Planetta.

L'ormai ex giocatore rossoblù (andato in prestito al Treviso) è stato ricevuto questa mattina in largo Infermeria San Pietro, nella sede del settore Cultura, per ricevere i ringraziamenti di quanto fatto con la maglia rossoblù. Legatissimo alla sua città e alle sue tradizioni, il bomber ha assicurato la sua presenza alla Faradda, ribadendo che «Sassari è e resta per sempre nel cuore», anche quando la professione di calciatore porta a fare altre scelte.

Scotto ha ricevuto in omaggio dall’amministrazione una copia degli Statuti Sassaresi. Parlando a nome di tutta l’amministrazione e di tutta la città, il sindaco Mascia ha voluto rendere onore all’attaccante ed ex capitano. «Hai contribuito a rilanciare la Torres, a riportarla nei palcoscenici che merita e a renderla una meta ambita per tanti giovani di belle speranze».

© Riproduzione riservata