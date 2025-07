La giunta comunale di Porto Torres, su proposta dell’assessore al Patrimonio, Alessandro Carta, ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell’ex Ostello della Gioventù, la struttura situata davanti alla splendida spiaggia di Balai, assegnata in concessione alla società Mit Engineering & Consulting srl, tramite gara pubblica. Lo scorso anno, a seguito della autorizzazione alla variante urbanistica al Piano regolatore generale, è stata prevista una riqualificazione dell’area destinata a servizi turistico-ricettivi, con la trasformazione dello stabile in un hotel a basso impatto ambientale e ad alta efficienza energetica. «Con questo passaggio i lavori verranno avviati entro la fine dell’anno, probabilmente al termine della stagione estiva rispettando un crono programma di 18 mesi», sottolinea Omar Simoni, architetto progettista che ha redatto il progetto. Un immobile realizzato nel 1972, utilizzato come Ostello della Gioventù e in seguito chiuso per inagibilità. L’edificio verrà recuperato secondo un concetto innovativo che prevede l’utilizzo di materiali naturali. Dieci le stanze previste all’interno dell’Hotel collocato in un terreno di circa 640 metri quadri in zona omogenea B3, adibito a standard pubblico S2 (spazi per attrezzature di interesse comune) del Prgc vigente del Comune di Porto Torres. Al piano terra troveranno collocazione quattro camere (due triple e due doppie), un locale adibito a bar- prima colazione, un deposito con funzione di servizio igienico per il personale e per gli avventori del bar, e la hall-reception. Al piano primo si realizzeranno sei camere (1 tripla e 5 doppie), ed un piccolo locale deposito. Dalla tecnologia nelle stanze è prevista una buona connessione Wi-Fi, una televisione smart, una facile regolazione della temperatura o delle luci, un accesso elettronico alla camera. «Si tratta di un passaggio che ha permesso di sottolineare il lavoro che questa amministrazione sta portando avanti nell’ambito dell’attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, con l’obiettivo di offrire ai cittadini, e chiunque scelga la città di Porto Torres come destinazione turistica», sottolinea l'assessore Carta. Dell’attuale edificio si conserveranno esclusivamente le murature perimetrali e i solai, tutto il resto sarà oggetto dell’intervento di manutenzione straordinaria. Le partizioni interne saranno quasi del tutto demolite per consentire una differente dislocazione degli ambienti. Il blocco scale, in avanzato stato di degrado e strutturalmente compromesso, verrà demolito e realizzato in posizione tale da sfruttare al meglio la futura disposizione degli ambienti comuni e delle camere.

