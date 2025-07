L’assessorato all’Ambiente del Comune di Castelsardo ha aderito alla Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento, il World Drowning Prevention Day, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,che segue la Risoluzione dell’Onu dell’aprile 2021 e che ricorre ogni 25 luglio al fine di sensibilizzare e informare sulla prevenzione degli annegamenti. La prova so è tenuta nella spiaggia di Ampurias con l’obiettivo di evidenziare il tragico e profondo impatto dell'annegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita. Quest’anno in Italia, tutte le località Bandiera Blu hanno dedicato la giornata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti, attraverso incontri con istituzioni e operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in mare e spiaggia e sul primo soccorso. Per l’occasione, in collaborazione con il Corpo volontari soccorso marrittimo salvamento a mare – Protezione civile Castelsardo, associazione Sportivo ambientale Bulli Surf Club, Guardia Costiera, ha organizzato presso l’arenile della spiaggia Ampurias di Lu Bagnu, una mattinata dedicata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti con diverse simulazioni di soccorso in mare. «Le nostre spiagge sono un bene da salvaguardare e di cui prendersi cura, con rispetto e attenzione. Non solo, è importantissimo promuovere la sicurezza per fruire del mare responsabilmente ed è fondamentale conoscere i pericoli che possono presentarsi in acqua» sottolinea la sindaca Maria Lucia Tirotto. Ad introdurre le attività dimostrative l’assessore all’ambiente Christian Speziga che precisa: «Una iniziativa alla quale abbiamo partecipato con orgoglio in quanto coniuga sicurezza e valorizzazione del nostro meraviglioso ecosistema marino. Ogni annegamento è prevenibile, quello della sicurezza dei bagnanti è un obbligo morale che i comuni portano avanti con grande impegno, in accordo con la Fondazione Fee Bandiera Blu. Siamo convinti – conclude - che sensibilizzare sul tema del salvamento rappresenti un punto fondamentale per una reale consapevolezza della cittadinanza tutta su un corretto e più sicuro rapporto con la risorsa mare».

