Il verde ad Alghero non è una priorità. Almeno così non sembra dal momento che negli ultimi anni sono stati abbattuti tantissimi alberi, molti malati, altri per motivi sconosciuti. I residenti stanno cominciando a segnalare ogni singolo nuovo caso sui social e, di recente, è stata lanciata anche una petizione online sulla piattaforma Change.org dal titolo “#ripiantiamoli”.

Una iniziativa assunta da Roberto Ferrara, del Movimento 5 Stelle, per sensibilizzare le autorità competenti a preservare il patrimonio arboreo sostituendo le piante abbattute.

«Negli ultimi anni, la città di Alghero ha affrontato una situazione preoccupante riguardante il suo verde pubblico urbano. Nonostante le potature periodiche lungo i viali, la mancata sostituzione delle piante abbattute a causa di malattie o altri fattori ha generato gravi conseguenze per l'ambiente cittadino e la qualità della vita dei suoi abitanti. Questa condizione ha determinato un notevole impoverimento del verde pubblico, trasformando i viali che un tempo erano caratterizzati da alberi rigogliosi e ombrosi in spazi spogli e privi di vita. Questa trasformazione non solo ha compromesso l'aspetto estetico delle strade di Alghero, ma ha anche avuto un impatto negativo sull'ambiente urbano nel suo complesso», spiega Ferrara, ricordando i grandi benefici che il verde pubblico può offrire alla città in termine di benessere, qualità dell’aria e miglioramento dell'aspetto estetico.

«Siamo pronti a sostenere le autorità algheresi competenti in questo importante impegno per la salvaguardia del nostro ambiente e per il benessere della nostra città».







© Riproduzione riservata