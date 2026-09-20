Nelle ultime settimane, l'Amministrazione comunale ha intensificato gli interventi di pulizia e rimozione straordinaria di rifiuti abbandonati.

Il lavoro di sfalcio e decoro urbano prosegue senza sosta, richiedendo un enorme impiego di energie e di risorse pubbliche. Nonostante la costante attività di vigilanza, il Comune si trova costretto a fare i conti, ogni giorno, con il comportamento intollerabile di pochi irresponsabili che continuano a trattare il territorio come una discarica a cielo aperto.

L’abbandono di rifiuti nelle strade, nei parchi, nelle campagne e persino nelle fontane, non è solo un atto di profonda inciviltà, oltretutto sanzionabile, ma un'offesa nei confronti della stragrande maggioranza dei cittadini che rispettano le regole e pagano per il servizio.

«I cestini pubblici non sono cassonetti per i rifiuti domestici - osserva l’amministrazione- e differenziare correttamente è il minimo che si possa fare per la nostra comunità. L’invito del Comune ai cittadini è quello di collaborare per segnalare le situazioni di degrado, che non saranno più tollerate».

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