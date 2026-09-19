Nell’ambito dei lavori di efficientamento delle reti idriche in corso nel Comune di Sorso, nella giornata di martedì 22 settembre i tecnici di Abbanoa proseguiranno le lavorazioni sulla condotta idrica di via Giambattista Tiepolo, interventi per cui si renderà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua in alcune vie.

L’intervento è finanziato tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”: rientra nel pacchetto di appalti destinato a diversi centri dell’Isola per l’efficientamento delle reti idriche. Negli ultimi anni, Sorso è stato già interessato da numerosi cantieri che hanno riguardato la sostituzione di tratti di rete soggetti a frequenti rotture e la dismissione di condotte in materiali vari con tubazioni moderne in ghisa sferoidale: materiale che garantisce la migliore tenuta. Gli interventi in corso riguardano ulteriori opere volte all’efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle reti idriche di distribuzione. Per l’esecuzione delle operazioni, martedì dalle 8 alle 18, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica sulla linea principale. Pertanto, potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni nelle diverse zone del centro abitato.

Via Porto Torres, Via Enrico Costa, Via Tuveri, Via Bellieni, Via Masala, Via Addis, Via Azuni, Via Fratelli Borio, Via Da Verrazzano, Via Colombo, Via Vespucci, Via Magellano, via Paolo Mossa, Via Mura, via Cambosu, Via Grazia Deledda, Via Sebastiano Satta, Via Lussu, Via Giovanni Maria Angioi, Via Fancello, Via Carla Lonzi, Via Elsa Morante, via Monte Columba, via Laura Conti, Via Giotto, Via Tintoretto, Via Buonaroti, Via Cellini, Via Tiepolo, Via Tiziano, Via Donatello, Via Bernini, Via Canova, Via Telesforo Manca, Via Gambella, Via Carta, Via Cicu, Via Leonardi, Via Botticelli, Via Brigata Sassari, via Giorgione, via De Andrè.Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.

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