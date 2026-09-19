Due mezzi avvolti dalle fiamme all'alba, alla periferia di Villanova Monteleone. Un furgone Iveco di proprietà di un allevatore del posto e un fuoristrada intestato a un imprenditore, socio di due noti ristoranti-pizzerie di Alghero, sono stati interessati da un incendio in località Su Laccheddu. Un episodio sul quale i carabinieri stanno cercando di fare piena luce, senza escludere la possibilità che dietro il rogo possa nascondersi un'intimidazione. L'allarme è scattato nelle prime ore del mattino. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 6.10, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'intera area. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe partito dalla parte anteriore del furgone, per poi propagarsi al fuoristrada parcheggiato accanto. Durante le operazioni non sono stati rinvenuti inneschi né tracce di sostanze acceleranti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'origine del rogo. La pista dolosa resta aperta, così come quella di un possibile gesto intimidatorio, ma al momento non sono emersi elementi in grado di confermare queste ipotesi. I proprietari dei due veicoli si conoscono, risiedono entrambi a Villanova Monteleone ed erano soliti lasciare i propri mezzi da lavoro in quella zona, lontano dal centro abitato. Uno è un allevatore, da sempre residente nel paese; l'altro si è trasferito in Sardegna da pochi anni ed è attualmente socio di due attività di ristorazione molto conosciute nella Riviera del Corallo. Le indagini proseguono in tutte le direzioni. Resta da stabilire se si sia trattato di un incendio accidentale oppure di un'azione deliberata e, in quest'ultimo caso, quale dei due proprietari potesse esserne il destinatario. Nessuna ipotesi, per il momento, viene privilegiata rispetto alle altre.

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