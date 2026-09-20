La comunità di Ozieri ha celebrato i 50 di sacerdozio di don Giacomo Farà, parroco della chiesa di San Nicola. La cerimonia si è svolta ieri sera in una parrocchia gremita che ha reso onore ad un sacerdote che, con il suo esempio di vita, ha onorato la sua esistenza e reso più facile quella della comunità di San Nicola.

Don Giacomo ha ripercorso con tutti i presenti i trascorsi del suo passato fin dalla prima sua nomina nel quartiere cittadino, dalle prime messe, alle accoglienze nelle case dei concittadini ed alla crescita, intorno a sé, di una comunità che ha preso coscienza della propria unità e del proprio agire.

Un viaggio segnato da un reciproco riconoscimento del valore di un felice incontro che, da un lato, ha arricchito gli abitanti di San Nicola che hanno trovato in lui un sicuro punto di riferimento, dall’altro anche quello di Don Giacomo stesso che, con sacrificio, impegno, dedizione e lungimiranza, ha avuto la soddisfazione di costruire una comunità cristiana unita, solidale e più consapevole della propria identità.

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