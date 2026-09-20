il rogo
20 settembre 2026 alle 12:54
Incendio nelle campagne di Ittiri, due elicotteri sul postoIl fuoco sta aggredendo aree agricole nei pressi della 131 bis
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Un grosso incendio è scoppiato questa mattina nelle campagne di Ittiri, in località Su Prammitazzu.
Sul posto, per supportare le squadre a terra, sono intervenuti due elicotteri leggeri del Corpo Forestale, uno proveniente dalla base operativa di Bosa, l’altro da Anela.
Sul posto coordina le operazioni di spegnimento la Stazione forestale di Ploaghe.
Il fuoco sta aggredendo delle aree agricole nei pressi della Statale 131 bis, in direzione del lago Cuga.
(Unioneonline)
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