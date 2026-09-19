Si apre lunedì a Sassari la 7^ edizione del Bardunfula Fe', il festival rivolto a bambine e bambini, organizzato dall'associazione culturale Il Colombre. Da lunedì 21 sino a domenica 27 settembre la Biblioteca UComunale prima e i Giardini Pubblici poi ospiteranno i tanti eventi in programma. Il tema di questa edizione è “Strano io, strana tu, strano il mondo”.

Giochi da tavolo e all'aria aperta, laboratori di scrittura e illustrazione, incontri letterari con gli autori e autrici per infanzia e adolescenza, teatro, musica, performance a misura di giovanissimi ma anche delle famiglie.

La novità più succosa è Illustra Fe', festival dell'illustrazione la cui direzione artistica è stata affidata a Toni Demuro, celebre artista sassarese che collabora con New York Times e National Geographic. Da seguire anche la mostra dedicata all'illustratore Marco Somà. e Shedan Theater.

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