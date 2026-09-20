Acqua torbida e dal cattivo odore a Sassari. Dopo le lamentele degli utenti i tecnici di Abbanoa stanno lavorando da stamattina con una serie di operazioni di flussaggio e pulizia reti in particolare nelle zone di Caniga, Bancali, Predda Niedda, Li Punti Sant’Orsola e Ottava. Proprio i quartieri e le frazioni dove si sono manifestate le maggiori criticità in seguito alla chiusura dell’erogazione idrica della scorsa notte.

Una sospensione dovuta al guasto sulla condotta Coghinas 2 dell’Enas, Ente Acque della Sardegna, che fornisce l’acqua grezza per il potabilizzatore di Truncu Reale. L’abbassamento dei livelli nei serbatoi e il loro successivo riempimento, spiega Abbanoa, “assieme al svuotamento e riempimento delle condotte al momento della riapertura dell’erogazione, ha generato quindi i temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si sta contrastando con l’apertura degli scarichi di rete per accelerare il ricambio della risorsa idrica ed eliminare i residui”.

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