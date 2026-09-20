Il Comune di Porto Torres potenzia gli strumenti di tutela del territorio del Parco nazionale dell’Asinara con la fornitura di un nuovo gommone Selva 760 pro work professionale, prevista nell’ambito del progetto per il potenziamento delle dotazioni antincendio, di protezione civile e del collegamento marittimo con l’isola. Il progetto è stato finanziato dall’Ancim- Associazione nazionale comuni isole minori- per un importo complessivo di circa 235mila euro, nell’ambito dei contributi destinati proprio ai Comuni che nel loro territorio comprendono isole minori. Nell’aprile scorso l’Ancim ha comunicato il trasferimento dell’80 per cento delle risorse che hanno consentito di garantire la fornitura di un gommone antincendio, assegnata alla società Nautica nord Sardegna con sede legale a Sassari, per un importo di 89.946 euro. Il mezzo di protezione civile è dotato di due estintori e di una borsa di sicurezza per 12 persone, idonea alla navigazione entro sei miglia dalla costa comprese le 12 stole di salvataggio, una sirena di emergenza e lampeggiante blu e rosso. Un progetto che si inserisce nel piano di sicurezza oggetto del tavolo permanente tra gli enti istituzionali e operativi, riunitosi il 2 settembre sull’isola dell’Asinara, una inziativa organizzata dalla Prefettura di Sassari, che ha messo a confronto il Comune di Porto Torres, con il sindaco Massimo Mulas, i vertici delle Forze dell’ordine, i vigili del fuoco, le autorità marittime, glienti di soccorso e di vigilanza ambientale, l’Asl, il Cisom e il presidente e il direttore del Parco, Gianluca Mureddu e Vittorio Gazale. L’obiettivo è creare una forte e stabile sinergia tra tutti i soggetti coinvolti, mettendo a sistema competenze, presidi e risorse per rafforzare la sicurezza, la tutela ambientale e la capacità di intervento in caso di emergenza.

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