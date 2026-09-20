Tre giornate di azioni "Sea & rivers" per la tutela ambientale, per mari, fiumi e terrori più puliti. Il 25, 26 e 27 settembre, in occasione della data nazionale Plastic Free, grazie ai suoi referenti in Sardegna, ha organizzato eventi in tutte le province sarde, con ben 20 appuntamenti da Nord a Sud dell'isola.

Una lunga onda blu che raggiunge diversi comuni per una operazione di decoro e salvaguardia delle coste e dei territori. Nel nord ovest della Sardegna si parte da Osilo per arrivare a Stintino, Alghero e Sorso, Sennori e Sassari.

Una task force di volontari pronti a prendere d'assalto i litorali, l'agro e i centri urbani, ovunque per liberare dai rifiuti i luoghi più esposti, località critiche spesso segnalate per la presenza di discariche abusive.

In particolare si lavora sulla costa, molto frequentata nella stagione estiva, dove turisti e locali privi di senso civico non esitano ad ad abbandonare i rifiuti di ogni genere.

L'importante campagna di pulizia coinvolge centinaia di persone in tutta l'isola, un'adesione che conferma la volontà di Plastic Free Sardegna di promuovere una operazione che è anche prevenzione ed educazione al rispetto dei territori.

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