L’abbandono indiscriminato di rifiuti e gli atti vandalici compiuti ai danni dei giardini comunali di Laerru, hanno costretto l’amministrazione a chiudere temporaneamente l’area attraverso una ordinanza firmata dal servizio tecnico comunale. I giardini che ospitano il parco giochi resteranno resteranno chiusi dal 4 al 7 agosto per consentire l’esecuzione di interventi straordinari di pulizia, diserbo e ripristino delle condizioni di decoro dell’area. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dei numerosi episodi di abbandono di rifiuti e di atti vandalici che, negli ultimi giorni, hanno compromesso il decoro e la piena fruibilità di uno spazio pubblico destinato all’intera comunità. L’Amministrazione comunale ha lanciato l’appello a tutti i cittadini invitandoli al rispetto del bene comune e, in particolare ai genitori, affinché sensibilizzino i propri figli sull’importanza di adottare comportamenti responsabili e rispettosi degli spazi pubblici. «La tutela del patrimonio comunale è un dovere condiviso che richiede il contributo di tutta la comunità. Solo attraverso la collaborazione di ciascuno sarà possibile preservare luoghi di aggregazione sicuri, decorosi e accoglienti», sostiene l’Amministrazione che si riserva di adottare ogni ulteriore misura necessaria per la tutela del patrimonio pubblico e per l’individuazione dei responsabili degli atti vandalici.

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