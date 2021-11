E’ stata la variante Delta, quella prevalente sia in Italia sia nel resto d'Europa, ad aver contagiato i pellegrini rientrati in Sardegna da Medjugorje.

Lo ha reso noto l’Aou di Sassari dopo che il laboratorio analisi di Microbiologia e virologia, diretto dal professor Salvatore Rubino, ha sequenziato i tamponi di positivi ora ricoverati o in isolamento domiciliare dopo il viaggio in Bosnia.

“Abbiamo sequenziato una decina di tamponi, sia dei pazienti ricoverati sia di quelli ora in isolamento, - afferma Rubino - e il risultato è stato il medesimo per tutti”.

Confrontate con il database delle sequenze, fa sapere l’Aou, “i risultati sono uguali ad alcune sequenze europee provenienti da Slovacchia, Svezia, Lussemburgo ed altri paesi Europei e non risultano simili ai virus che circolano in Sardegna”.

“I ceppi - spiega ancora Rubino - appartengono alla variante Delta e non presentano sottotipi di interesse, come per esempio Delta plus”.

La struttura diretta dal docente sassarese sta continuando le analisi con studi più approfonditi. Il progetto rientra nella rete regionale per il sequenziamento che coinvolge i laboratori di Microbiologia e virologia dell'Aou Sassari, dell'Aou di Cagliari e dell'ospedale San Francesco di Nuoro.

