Il maltempo costringe ancora una volta il cambio di programma nei collegamenti marittimi tra la Sardegna e la Penisola.

La nave della compagnia Tirrenia, ormeggiata nello scalo di Porto Torres, che partirà questa sera in direzione Genova ma al suo ritorno l'approdo verrà dirottato nello scalo di Olbia. In previsione del rinforzo del maestrale con picchi di velocità fino a 100 chilometri orari, sono state adottate misure precauzionali che comporteranno il dirottamento degli arrivi delle navi, originariamente previsti per Porto Torres e Golfo Aranci, nel porto gallurese.

La decisione arriva a causa delle condizioni meteo marine proibitive. Oltre al forte calo delle temperature, i venti saranno al mattino e al pomeriggio forti e proverranno da Ovest-Nordovest, e il mare sarà agitato con alte anche cinque metri.

