Raffica di furti nel territorio del Sassarese, in particolare nei paesi in prossimità del comune di Siligo, fra cui Florinas, Torralba e Ploaghe. Negli ultimi giorni, si sono verificati furti e tentativi di effrazione in alcune abitazioni dei Comuni vicini. Gli episodi si sono registrati prevalentemente nelle ore serali, ma non sono mancati casi durante il giorno, approfittando dell’assenza dei proprietari.

L’amministrazione di Siligo ha lanciato l’allarme invitando i cittadini a prestare particolare attenzione, soprattutto quando si lascia la propria abitazione incustodita, e ad adottare tutte le possibili precauzioni per evitare situazioni di rischio. L’amministrazione invita a segnalare tempestivamente alle Forze dell’Ordine qualsiasi presenza o comportamento sospetto, evitando di intervenire direttamente.

Il Comune mantiene costanti rapporti con polizia e carabinieri seguendo con attenzione la situazione, nell’interesse della sicurezza e della tranquillità della comunità.

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