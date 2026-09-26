Un nuovo spazio di incontro, formazione e socialità per giovani e anziani prenderà forma nei locali di via Delitala. La giunta comunale di Putifigari, guidata dal sindaco Antonella Contini, ha approvato il progetto esecutivo relativo al primo lotto funzionale degli "Interventi di rigenerazione urbana" destinati a riqualificare e riordinare il tessuto urbano cittadino. L’approvazione è avvenuta con la delibera di giunta del 24 settembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

Il nuovo centro di formazione e aggregazione intergenerazionale intende diventare un punto di riferimento per la comunità locali, favorendo il dialogo tra generazioni diverse e restituendo alla cittadinanza uno spazio pubblico totalmente rinnovato e funzionale. L'intervento complessivo rientra nell'ambito della programmazione dei fondi per lo sviluppo e la coesione promossa dalla Regione. Il valore totale dell'opera ammonta a 312 mila 500 euro.

© Riproduzione riservata