Una tranquilla giornata al mare si è trasformata in tragedia.

Un turista belga di 52 anni è morto mentre faceva attività di snorkeling nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Maragnani a Valledoria, al confine con Castelsardo. E’ successo ieri pomeriggio intorno alle 16.30, quando l’uomo ha deciso di fare un bagno utilizzando la maschera subacquea.

Il turista si trovava in compagnia della famiglia, quando è entrato in acqua e si è sentito male. Alcuni bagnanti, che lo hanno visto immobile disteso sull’acqua a faccia in giù, sono immediatamente intervenuti per soccorrerlo e lo hanno trascinato verso la riva. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 che a più riprese hanno provato a rianimarlo senza esito positivo. Ogni tentativo è risultato vano.

Niente da fare per il 52enne che è deceduto per arresto cardiaco. Nel luogo della tragedia anche la Guardia Costiera di porto di Porto Torres e i carabinieri della stazione di Castelsardo.

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