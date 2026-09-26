Grande successo per il convegno di studi organizzato dal Comune di Castelsardo, tenutosi venerdì 25 settembre nella sala XI del Castello dei Doria.

Una giornata dedicata ad approfondire alcuni passaggi fondamentali della storia locale: i Doria in Sardegna, la fondazione di Castelgenovese, gli Statuti di Nicoloso Doria del 1435 e la vita commerciale della città, fino ad arrivare al Maestro di Castelsardo, con uno sguardo allo stato attuale degli studi. La giornata è organizzata in una sessione mattutina (ore 9.30-13) e una pomeridiana (15-17).

Ospiti speciali dell’evento sono stati tutti gli alunni del liceo di Castelsardo. Ad introdurre il convegno i relatori Alessandro Soddu, dell’università di Sassari; Enrico Basso, dell’università di Torino, con “His suntBrancaleones, i Doria in Sardegna nel Medioevo”; Franco G.R. Campus e Pinuccia F. Simbula, entrambi dell’università di Sassari, rispettivamente con “Quando nasce un castello. La fondazione di Castelgenovese (XIII secolo)” e “Commercio e leggi a Castelgenovese: gli Statuti di Nicoloso Doria (1435)”.

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