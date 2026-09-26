Controlli a tappeto, nella notte scorsa, nei territori di Porto Torres e Sorso, per contrastare le violazioni amministrative e penali dei locali e dei reati in genere.

In servizio le pattuglie delle stazioni dei carabinieri con il supporto del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Porto Torres e del Nucleo antisofisticazioni di Sassari.

I militari dell’Arma a seguito dei controlli effettuati su tre esercizi commerciali hanno sanzionato amministrativamente i proprietari a vario titolo per un totale di 6000 euro. Le violazioni amministrative più hanno riguardato principalmente la mancata attuazione delle previste condizioni igieniche minime che in diversi casi non erano state rispettate, la creazione di depositi abusivi per lo stoccaggio merci e il mancato rispetto delle normative sulla corretta distruzione degli alimenti.

Durante le ispezioni effettuate dai militari dell’Arma sono state identificate 72 persone e controllati 35 veicoli sanzionando anche diversi soggetti per violazioni amministrative per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

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