Giornata di educazione ambientale a Valledoria: il ruolo della posidoniaAppuntamento lunedì 28 settembre
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Il Comune di Valledoria, lunedì 28 settembre, organizza una giornata di educazione ambientale nell’ambito dell’iniziativa Puliamo il mondo in collaborazione con la Fondazione Legambiente e a seguire l’incontro divulgativo e di sensibilizzazione ambientale “Alga a chi?” rivolto alle scuole, alle associazioni del territorio e a chiunque voglia partecipare.
In particolare, l’iniziativa “Alga a chi?” si inserisce nell’ambito della campagna di educazione ambientale Ocean Literacy, promossa dall’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sull’importanza della Posidonia oceanica e sul suo ruolo fondamentale per la tutela e l’equilibrio dell’ecosistema costiero.
Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti con gli studenti della scuola primaria di Valledoria all’interno del piazzale dell’istituto scolastico. A seguire l’iniziativa Alga a chi? nella spiaggia San Pietro a Mare. Saranno presenti il funzionario di Forestas, Antonio Addis, con la partecipazione delle associazioni del territorio.