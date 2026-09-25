Il Comune di Valledoria, lunedì 28 settembre, organizza una giornata di educazione ambientale nell’ambito dell’iniziativa Puliamo il mondo in collaborazione con la Fondazione Legambiente e a seguire l’incontro divulgativo e di sensibilizzazione ambientale “Alga a chi?” rivolto alle scuole, alle associazioni  del territorio e a chiunque voglia partecipare. 

In particolare, l’iniziativa “Alga a chi?” si inserisce nell’ambito della campagna di educazione ambientale Ocean Literacy, promossa dall’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sull’importanza della Posidonia oceanica e sul suo ruolo fondamentale per la tutela e l’equilibrio dell’ecosistema costiero.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti con gli studenti della scuola primaria di Valledoria all’interno del piazzale dell’istituto scolastico. A seguire l’iniziativa Alga a chi? nella spiaggia San Pietro a Mare. Saranno presenti il funzionario di Forestas, Antonio Addis, con la partecipazione delle associazioni del territorio. 

© Riproduzione riservata