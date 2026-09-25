Gestione dei litorali, emergenza abitativa, servizi nelle città che durante l’estate moltiplicano la propria popolazione e destagionalizzazione. Sono alcuni dei temi al centro del IX Destination Summit del G20Spiagge, in corso a Lignano Sabbiadoro, al quale partecipa anche Alghero con il sindaco Raimondo Cacciotto e gli assessori Roberto Corbia (Urbanistica e Mobilità) e Ornella Piras (Turismo e Attività produttive). L’appuntamento riunisce le principali destinazioni balneari italiane per mettere a confronto esperienze e possibili soluzioni ai problemi comuni delle località sottoposte a una forte pressione turistica.

«Condividiamo la necessità di governare territori che durante una parte dell’anno vedono moltiplicarsi le presenze e, di conseguenza, la domanda di servizi», sottolinea Cacciotto. «Confidiamo che si possa arrivare presto a una legge che riconosca lo status delle città balneari e, con esso, risorse adeguate alle esigenze reali di questi territori».

Tra gli argomenti della seconda giornata figurano la gestione degli accessi alle spiagge e ai luoghi più frequentati, la riqualificazione dei fronti mare e il posizionamento delle destinazioni italiane sui mercati internazionali del turismo di alta gamma. Spazio anche a destagionalizzazione, visitor hub, osservatori di destinazione, turismo congressuale e Mice e gestione della vita notturna. Per l’assessora Piras, il confronto consente di conoscere esperienze già avviate, raccogliere nuovi spunti e individuare soluzioni utili a migliorare l’offerta turistica di Alghero. Particolare attenzione anche al tema della casa, sempre più centrale nelle città a forte vocazione turistica. «Le nostre comunità - evidenzia Corbia - devono trovare un equilibrio tra la forte attrattività turistica e le esigenze di chi vive stabilmente il territorio».

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