Castelsardo protagonista alla prima giornata regionale della Protezione civile che si è svolta mercoledì 23 settembre a Cagliari. Il Comune ha partecipato con una delegazione formata dal Corpo volontari soccorso marittimo e dall’assessorato alla Protezione civile, guidato da 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐩𝐞𝐳𝐢𝐠𝐚.

I volontari castellanesi hanno effettuato alcune simulazioni di salvataggio a mare spiegando al pubblico presente le varie operazioni che svolgono quotidianamente sul territorio. Durante la giornata si è anche discusso del nuovo assetto organizzativo ed economico dei gruppi di protezione civile.

A livello regionale, infatti, si va verso un nuovo modello di partizione geografica - 48 ambiti aggregati in 10 uffici territoriali - per creare una protezione civile di prossimità, che azzeri i tempi di latenza tra l’insorgere di un’emergenza e l’arrivo dei soccorsi. Per rendere operativo questo nuovo piano, la Regione ha stanziato fondi specifici, tra cui un pacchetto da 2.879.000 euro per potenziare e allestire le sedi operative dei Centri di coordinamento d’ambito dislocati nell’isola.

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