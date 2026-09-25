Un mese di appuntamenti, ma soprattutto un percorso di ascolto e confronto per capire come cambiano le famiglie e costruire servizi e politiche capaci di rispondere ai nuovi bisogni. Alghero presenta la settima edizione dell’Alguer Family Festival, che accompagnerà la città fino alla fine di ottobre con oltre trenta associazioni coinvolte. Il programma, predisposto dall’Ufficio Politiche Familiari del Comune, è stato presentato dal vicesindaco Francesco Marinaro, dall’assessora alle Politiche Familiari Maria Grazia Salaris, dagli assessori Enrico Daga e Raniero Selva, dal presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu, da Filomena Cappiello e Mauro Ledda dell’Ufficio Politiche Familiari e dai rappresentanti delle realtà coinvolte. Negli anni il Festival ha affiancato alla dimensione della festa quella del confronto sulle politiche familiari. L’iniziativa rientra infatti nel più ampio Progetto Family e nel Piano comunale dedicato alle famiglie. Alghero, certificata Comune Amico della Famiglia, è capofila della rete dei Comuni Family in Italia e in Europa.

«L’obiettivo è sostenere l’ambiente sociale per contribuire a creare cittadini migliori», ha sottolineato Marinaro, evidenziando la capacità dei diversi settori dell’amministrazione di lavorare insieme. «Oltre trenta associazioni collaborano alla realizzazione del Festival e dietro c’è un lavoro che prosegue durante tutto l’anno», ha spiegato l’assessora Salaris. «Quest’anno abbiamo voluto rafforzare la dimensione dell’ascolto, dello studio e della restituzione alla città. Vogliamo comprendere le necessità delle famiglie e affinare strumenti e politiche sempre più incisivi».

Particolare attenzione sarà dedicata ai giovani e agli adolescenti, anche attraverso il progetto dell’educativa di strada, nato per intercettare i ragazzi fuori dai contesti più strutturati e costruire occasioni di ascolto e relazione. Tra gli approfondimenti trova spazio anche il lavoro avviato con la Fondazione Bruno Kessler, richiamato dall’assessore Daga, mentre sul versante ambientale sono previste attività per le famiglie dedicate alla tutela del territorio e al benessere animale, anche con la collaborazione di Plastic Free. Centro storico, quartieri e territorio ospiteranno sport, cultura, laboratori, spettacoli, giochi, attività ambientali e iniziative nei musei e nel patrimonio naturalistico.

«È la festa di tutte le famiglie - ha sottolineato Porcu - e l’obiettivo deve essere arrivare ad avere dodici mesi all’anno di attività». Tra i temi destinati ad avere ricadute più concrete c’è infine il Quoziente Famiglia Comunale, sul quale è previsto un approfondimento tecnico e normativo per valutare tariffe comunali maggiormente calibrate sulla composizione e sulle esigenze dei nuclei familiari. Durante il Festival saranno disponibili anche formule dedicate per conoscere il patrimonio culturale e naturalistico, con l’Alghero Ticket Family, esteso ai nonni, e il biglietto Family per l’Ecomuseo del Parco di Porto Conte.

© Riproduzione riservata