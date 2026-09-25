Un quadro del pittore Maggi, un abito senegalese, lo scambio di doni per salutare la delegazione di Kayemor ospite per una settimana del Comune di Porto Torres.

Con la tavola rotonda ospitata, questa mattina al Palazzo del Marchese, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, degli enti e delle realtà che hanno collaborato all’accoglienza, si è conclusa la visita istituzionale degli ospiti giunti da Kayemor, la città senegalese con la quale il Comune turritano ha sottoscritto il Patto di Gemellaggio, dedicata alla conoscenza di Porto Torres, della sua storia, del suo patrimonio archeologico e monumentale, delle sue tradizioni e delle sue ricchezze ambientali e paesaggistiche.

Dopo il saluto ufficiale alla città durante il Consiglio comunale convocato lunedì in seduta aperta, la delegazione ha partecipato a un ricco programma di incontri e visite. A comporla il sindaco di Kayemor Saliou Cissé, il vicesindaco Babacar Badiane, il presidente della Commissione Partenariato e Sviluppo Ibrahima Cissé, la presidente della Commissione Femminile Aminata Sall, il presidente della Commissione Cooperazione Decentrata Kode Ndiaye, il presidente della Commissione Religiosa e Sociale Modou Cissé, il direttore generale dell’Agenzia per lo Sviluppo Municipale Mamouth Diop e il mediatore linguistico Mohamadou Lamine Thiam.

Nel corso del soggiorno gli ospiti hanno potuto conoscere le chiese cittadine, i siti archeologici della città e del territorio, da Su Crucifissu Mannu a Monte d'Accoddi, passando per l'Area archeologica di Turris Libisonis e l'ipogeo via Libio, musei, scuole, l’Asinara e l’area portuale, oltre ad alcune aziende agricole e impianti sportivi.

Nel corso della tavola rotonda l'Amministrazione ha consegnato alla delegazione di Kayemor un dono dal forte valore simbolico: un'opera dell’artista turritano Angelo Maggi che racconta attraverso l’arte il legame tra Porto Torres e Kayemor: le due città si sostengono e si appoggiano l’una all’altra, circondate dai simboli delle principali attività produttive sulle quali si basa l’economia di Kayemor.

Anche i colori dominanti dell’opera richiamano il Senegal: verde, giallo e rosso. Il sindaco Massimo Mulas ha sottolineato la volontà di dare continuità alla collaborazione, mantenendo un dialogo costante, anche attraverso incontri periodici in videoconferenza, per costruire e portare avanti insieme nuovi progetti. Tra i primi ambiti sui quali lavorare c’è quello della formazione, con l’obiettivo di creare occasioni di scambio e collaborazione tra gli istituti nautici di Porto Torres e Dakar. Un altro importante terreno di confronto riguarda l’ambiente, con la possibilità di sviluppare progetti condivisi e intercettare finanziamenti, anche attraverso i fondi comunitari dedicati alla transizione verde. «Siamo felici di avervi avuto qui - ha detto il primo cittadino - non semplicemente come ospiti ma come membri di un’unica comunità che ha scelto di conoscersi e collaborare».

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