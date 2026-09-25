Piazza Eroi dell’Onda, sul lungomare di Porto Torres, ospiterà “Danza e folklore in riva al mare”, manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale e Folkloristica Intragnas in occasione del ventesimo anniversario della propria attività, in programma domani, sabato 26 settembre alle 19.

La serata sarà dedicata alla danza, al folklore e alle tradizioni popolari, con la partecipazione di gruppi e artisti provenienti da diverse realtà del territorio. Il programma prenderà il via alle ore 19 con l’apertura della manifestazione e la presentazione della storia e dell’attività dell’Associazione Intragnas. Seguiranno le esibizioni del Gruppo Folk Intragnas, della Scuola di Danza Babajaga di Porto Torres e del Gruppo Folk Is Froris di Oristano, alternate a momenti dedicati alla storia dell’associazione, alla cultura e alle tradizioni locali.

Intorno alle ore 21.15 è prevista una pausa del programma folkloristico. La seconda parte della manifestazione vedrà protagonista Fantasias de Ballos, con uno spettacolo dedicato alla danza e alla musica tradizionale. La serata proseguirà infine con il DJ set di Valerio Laconi. L’evento intende celebrare i vent’anni di attività dell’Associazione Intragnas attraverso una serata di condivisione, spettacolo e valorizzazione delle tradizioni popolari, coinvolgendo associazioni, artisti e pubblico nella suggestiva cornice del lungomare di Porto Torres.

Saranno inoltre presenti chioschi per la somministrazione di cibi e bevande, a disposizione del pubblico per tutta la durata della manifestazione

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