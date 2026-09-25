Sorso: colori e nomi della letteratura sulla scalinata del Palazzo BaronaleUn progetto di riqualificazione urbana dedicato a uno degli angoli più caratteristici della cittadina
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Spazi che si illuminano di vari colori, in armonia con il contesto urbano, pur donando nuova luce ad aree di pregio. È la nuova iniziativa realizzata recentemente dalla società Design Lab per il Comune di Sorso, un progetto di riqualificazione urbana dedicato a uno degli angoli più caratteristici della cittadina: la scalinata che conduce a Palazzo Baronale, sede di iniziative culturali di vario genere.
La scalinata si è trasformata in un vero e proprio percorso letterario e colorato, dove ogni gradino racconta una storia attraverso i titoli e gli autori della letteratura. Da Grazia Deledda a Umberto Eco, da Italo Calvino a Giuseppe Dessì, cultura e arte creano un insieme di colori per un nuovo modo di vivere gli spazi. Un intervento semplice, ma capace di cambiare completamente la percezione di un luogo: più colore, più identità, più cultura e un nuovo modo di vivere luoghi del quotidiano.
Un angolo di Sorso che oggi ha un impatto tutto nuovo e che invita cittadini e visitatori a fermarsi, osservare e a salire un gradino alla volta per leggere nomi illustri della letteratura sarda e italiana.