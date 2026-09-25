Lunedì, mercoledì e sabato il volo serale da Fiumicino verso Alghero partirà alle 20:30. Negli altri giorni, invece, l'operativo resterà invariato, con partenza confermata alle 21:35.

Lo fa sapere, in una nota, Aeroitalia che ha anche previsto un incremento della capacità in diverse giornate di ottobre, con l'obiettivo di rispondere in modo più efficace alla domanda di traffico tra Alghero e Roma.

«In particolare, l'1 ottobre è stato attuato un incremento di capacità; il 4 ottobre, oltre all'aumento dei posti disponibili, è stato inserito anche un volo addizionale; il 5 ottobre è stato nuovamente disposto un incremento di capacità; infine, per il 15 ottobre si conferma l'aumento di capacità sul volo delle 7:10, ora regolarmente visibile anche nei sistemi di vendita».

«Nell'ambito della costante attenzione riservata alle esigenze di mobilità del territorio sardo, è stata definita una rimodulazione operativa di alcuni collegamenti sulla rotta Roma Fiumicino-Alghero - fa sapere il vettore - In particolare, pur in presenza delle ben note criticità legate al caro carburante, la compagnia ha scelto di adottare una soluzione orientata a tutelare le esigenze dei passeggeri sardi. Aeroitalia continua a monitorare con la massima attenzione l'andamento operativo e le esigenze del mercato, con l'obiettivo di garantire collegamenti efficienti e un servizio sempre rivolto alle necessità dei passeggeri e dei cittadini sardi».

(Unioneonline)

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