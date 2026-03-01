Non ci sarà il simbolo del M5S alle prossime comunali di Porto Torres ma una lista civica in campo senza alcuna alleanza con il centrosinistra e neppure con il centrodestra.

La città si prepara ad andare al voto con almeno tre schieramenti di parti opposte. «Abbiamo valutato la possibilità di presentare una proposta autonoma e coerente con i valori che abbiamo sempre difeso», sottolinea Loredana De Marco, esponente dei 5 Stelle. «Non ci sono le condizioni per farlo all’interno del percorso definito, quindi abbiamo scelto di proseguire con responsabilità verso la città».

Nessuna alleanza con il centrosinistra e con le forze del Campo Largo che sostengono il sindaco Massimo Mulas. «Questo non significa rinunciare al nostro impegno. Al contrario insieme ad altre realtà e a persone che condividono la necessità di un’alternativa credibile e coerente, stiamo lavorando alla costruzione di una proposta progressista omogenea, attraverso un lista civica con altre forze progressiste, capace di offrire ai cittadini una scelta chiara nelle urne», aggiungono gli esponenti del gruppo territoriale M5S. I pentastellati scelgono una strada diversa lontano dal centrosinistra, con i quali fin dall’inizio non ci sarebbe stata mai una buona intesa. «Il nostro presupposto era semplice, ovvero costruire anche in città un’alleanza fondata sugli stessi principi, sugli stessi valori e su una reale omogeneità politica, ma fin da subito sono emerse difficoltà evidenti», sottolineano. «Abbiamo espresso con chiarezza la nostra contrarietà alla presenza all’interno della coalizione, di liste e soggetti che riteniamo distanti da un progetto autenticamente progressista. Nonostante questo abbiamo chiesto incontri e confronti, avanzato proposte ma il quadro che si è delineato non ha sciolto le nostre perplessità: non riteniamo vi siano le condizioni politiche per sostenere l’attuale coalizione del sindaco Mulas, perché non ne condividiamo l’impostazione, la composizione e la direzione».

Nei prossimi giorni presenteranno il nome della lista, i candidati, il programma e il progetto che intendono portare avanti per la città.

