Nuove polemiche sul futuro dell’aeroporto di Alghero-Fertilia. A sollevare il caso è Michele Pais, capogruppo Lega, che denuncia una penalizzazione dello scalo con ricadute dirette sui cittadini del nord-ovest della Sardegna, in particolare sui collegamenti con Milano.

«I residenti del nord-ovest dell’isola – dice Pais - pagano tariffe più alte rispetto agli altri scali sardi per volare verso Milano. Non solo: su questa tratta non si applicano le tariffe in regime di continuità territoriale estese agli emigrati fino al terzo grado, misura sostenuta grazie all’interessamento del ministro Matteo Salvini. E sappiamo che la stragrande maggioranza degli emigrati sardi risiede proprio nel nord Italia».

Secondo l’esponente leghista si tratta di un’ingiustizia evidente sulla quale la Regione Sardegna non avrebbe ancora fornito risposte chiare. «Non è dato sapere - attacca - cosa intenda fare la Regione per colmare questo divario, che rischia di marginalizzare ulteriormente Alghero e tutto il territorio». Pais chiama in causa anche le amministrazioni locali, sollecitando una presa di posizione del sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e del sindaco della Città metropolitana di Sassari Giuseppe Mascia. A complicare il quadro, anche la posizione di Ryanair, che ha ribadito come, in assenza dell’eliminazione delle addizionali comunali sui diritti d’imbarco, non investirà su nuove rotte ad Alghero, concentrando invece i collegamenti sull’aeroporto di Cagliari-Elmas.





