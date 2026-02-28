Proseguono i lavori per la riqualificazione degli impianti sportivi del Comune di Porto Torres, con l’approvazione del progetto esecutivo per il rifacimento della recinzione della cittadella sportiva, per un importo complessivo di circa 279mila euro, di cui 190mila per lavori e circa 89mila euro a disposizione dell’amministrazione. L’Ente, con determina dirigenziale, ha disposto la procedura di assegnazione degli interventi. A completare l’intero complesso sportivo saranno il Centro fitness, da realizzare nella parte retrostante della tribuna dello stadio di Piazza Cagliari. I lavori dovevano concludersi entro il 3 marzo, un crono programma che non sarebbe stato rispettato. In ritardo anche la tensostruttura di via Falcone e Borsellino, un appalto pari a 2 milioni e 184mila euro, un impianto con all’interno un campo destinato alle discipline della pallavolo, pallacanestro e calcio a 5, pallamano e tennis. All’interno è previsto anche uno spogliatoio per le due squadre e gli arbitri, una infermeria, i locali tecnici e di deposito. L’amministrazione ha avviato un’azione legale nei confronti della società aggiudicataria dell’appalto, sugli interventi della tensostruttura ancora chiusa, “perché sono state accertate delle difformità nella esecuzione dei lavori che, seppur contestate, non hanno dato esito positivo”.

© Riproduzione riservata