Il Comune di Ploaghe in collaborazione con il Plus Anglona–Coros–Figulinas e l’ente Pedra Sels promuove il progetto “Giovani in Azione: scopri le istituzioni”, finanziato con risorse del Fondo nazionale politiche sociali.

L’iniziativa è rivolta ai giovani residenti nei Comuni dell’ambito Plus e mira a favorire la partecipazione attiva, la conoscenza delle istituzioni e lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva.

Il cuore del progetto Giovani in Azione è un periodo di formazione all’estero per 76 giovani di età compresa tra i 18 e 24 anni e residenti nei 23 Comuni dell’ambito Plus Acf .

Il periodo di formazione prevede una settimana di mobilità internazionale in quattro stati diversi (Lituania, Romania, Bulgaria, Spagna/Portogallo) programmate orientativamente per il periodo compreso tra il 30 agosto e il 16 settembre prossimo.

Quattro i partecipanti per il Comune di Ploaghe. La partecipazione è gratuita: vitto, alloggio, viaggio e attività sono interamente coperti dal progetto. I giovani interessati al progetto dovranno trasmettere la propria candidatura al Comune di Ploaghe entro le ore 12 del 20 maggio attraverso la compilazione del modulo di domanda disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali.

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