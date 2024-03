Un Emporio market solidale per combattere la povertà nel comune di Porto Torres, un procedimento di co-progettazione finalizzato a realizzare progetti di carattere sociale che rispondano ai bisogni specifici della popolazione fragile e in difficoltà economica. La procedura è stata avviato dal Comune turritano con un avviso pubblico rivolto a enti del terzo settore, cooperative, imprese sociali, consorzi e associazioni di volontariato e di promozione sociale, interessate a prendere parte alla co-progettazione e a presentare una proposta progettuale inerente l’attività di gestione e gli interventi nell’ambito del servizio Emporio-Market solidale.

La co-progettazione è individuata quale modalità di coinvolgimento per la definizione e la realizzazione di specifici progetti di servizio o di interventi che richiedono l’attuazione di forme di collaborazione e il consolidamento di una rete tra Enti statali e locali, imprese commerciali, istituzioni scolastiche e formative, Centro per l’impiego nonché da diverse realtà solide e competenti.

Si tratta del passo successivo al “Tavolo di co-programmazione” avviato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale con l'obiettivo di rafforzare in città la cultura della solidarietà e del volontariato e di individuare, in modo condiviso, i fabbisogni specifici e le azioni utili per contrastare la povertà economica e restituire dignità a persone in difficoltà. In questa fase dovranno essere messe in atto azioni di informazione e diffusione del progetto, individuazione dei destinatari degli interventi, mediante raccordo con i Servizi Sociali, e di attivazione e avvio del Market solidale. Le attività, una volta avviate avranno una durata sperimentale di 24 mesi e dovranno essere attivate entro e non oltre il 31 dicembre prossimo.Le risorse economiche riportate nell’avviso saranno erogate nella forma del rimborso delle spese sostenute dall’ente attuatore partner in conformità al progetto presentato.I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro le ore 12 del 30 aprile all’indirizzo pec servizi-sociali@pec.comune.porto-torres.ss.it.

