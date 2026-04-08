Tre nuove figure professionali per la Multiservizi, la società in house del Comune di Porto Torres, che ha pubblicato tre avvisi di selezione pubblica per la copertura di 3 profili a tempo indeterminato, individuati in un operaio qualificato giardiniere, un addetto/a alle pulizie e un falegname.

Le domande di candidatura e i relativi allegati, dovranno pervenire entro mezzogiorno di venerdì 24 aprile. Tutti i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono contenuti negli avvisi scaricabili dalla homepage del sito della Multiservizi Porto Torres. Il reclutamento di nuove forze lavoro si inserisce in un piano di incremento delle mansioni e dei servizi offerti per migliorare il decoro cittadino.

Il servizio comprende la pulizia e la sanificazione degli uffici e stabili comunali, per una superficie complessiva di circa 6046 metri quadrati. La pulizia degli immobili comunali è assicurata da un gruppo di lavoro con esperienza pluriennale, capace di garantire prestazioni adeguate alle esigenze dell’Amministrazione Comunale.

Alcuni servizi di pulizia richiedono, più di altri, una particolare cura e competenza da parte di chi li effettua. Grazie all’esperienza acquisita, Multiservizi è in possesso, e fornisce, le schede di sicurezza e le schede tecniche di tutti prodotti utilizzati.

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