Oltre diecimila presenze agli eventi della Pasquetta, la manifestazione che ha animato il cuore della città di Porto Torres. Le piazze e il corso Vittorio Emanuele gremiti di gente sono la cartina al tornasole del gran successo della lunga maratona musicale "Note sotto la Torre- Pasquetta in musica per l’Asinara”.

Da mezzogiorno all'ora di cena nel centro cittadino c'è stato un flusso continuo di presenze per seguire gli appuntamenti musicali e gli altri eventi che hanno fatto da contorno al grande live degli artisti in concerto sotto la Torre. Alcuni minuti di attesa per il concerto di apertura dei Tazenda, la band sarda che ha mandato in delirio l’immenso pubblico presente. Poi, poco prima delle 18, tutto è partito come da programma, uno spettacolo gratuito che, dopo il concerto dei Tazenda, ha visto alternarsi gli artisti del progetto Rezophonic di Mario Riso con Cristina Scabbia, Omar Pedrini, Eva Poles, Paletta, Gagno, Andy, Francesco (Fry) Moneti, Gagno e Garrincha, membri delle band di caratura internazionale tra cui Lacuna Coil, Timoria, Prozac +, Punkreas, Bluvertigo e Modena City Ramblers. A chiudere i Dj Toky di Virgin Radio.

Gli eventi nel corso Vittorio Emanuele avevano preso il via alle 10 con l’apertura della grande area pedonale che per tutta la giornata ha ospitato gli appuntamenti e le iniziative, mercatini e artigiani, artisti e stand, il tutto finalizzato principalmente alla promozione del Golfo e dell’Isola dell’Asinara. La pioggia e le temperature non proprio ottimali non hanno scoraggiato il pubblico immenso, con una presenza di turisti tedeschi e francesi, che hanno mostrato curiosità intorno ai 12 asinelli bianchi dell'Asinara, tra cuccioli e adulti, realizzati in polistirolo.

Un centinaio di curiosi e appassionati nello stand per chiedere informazioni su escursioni e servizi per visitare l'Asinara. Isola protagonista nel giorno di Pasquetta anche dal punto di vista delle visite: il traghetto gestito da Delcomar ha viaggiato a pieno regime verso Cala Reale. «Si può parlare di un'edizione di grande successo – dichiara l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco - insieme alla conferma che Porto Torres può raggiungere ottimi risultati con i grandi eventi. Ringraziamo per questo i commercianti, le associazioni culturali e gli operatori del Parco per l'entusiasmo e l'impegno profuso nell'organizzazione dell'evento».

© Riproduzione riservata