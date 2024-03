Arrivano risposte positive per le scuole cittadine di Porto Torres in termini di risorse economiche. Complessivamente circa 222mila di euro per far fronte alle esigenze di miglioramento sismico e manutenzione straordinaria degli istituti scolastici.

I fondi sono stati inseriti nella variazione al bilancio di previsione con delibera di giunta, ratificata dalla commissione Finanze, presieduta dal consigliere Gaetano Pinna alla presenza dell’assessore competente, Alessandro Carta.

Il primo finanziamento regionale, pari a circa 89,907 mila euro, è relativo a tutte le indagini sismiche della scuola secondaria di primo grado “Brunelleschi”, propedeutiche all’attività di partecipazione a futuri bandi che potrebbero essere concessi per la ristrutturazione dell’intero plesso, già interessato da lavori di efficientamento energetico.

Le somme verranno investite per eseguire indagini sull’organizzazione funzionale degli spazi, per l’inventario degli arredi, prestazioni di comfort acustico, impianto antincendio, elettrico, indagini statiche- sismiche e geologiche, necessarie per stilare le schede progetto per l’ottenimento di altri fondi. Ulteriori 133mila euro sono destinati a più interventi, legati in parte all’analisi di vulnerabilità sismica della scuola Bellieni, alle indagini non strutturali dei solai su tutte le scuole comunali compreso l’asilo nido “Sabin”, e alle analisi antincendio, impianti elettrici, climatizzazione e idrico-sanitario nella scuola elementare “Pigliaru”.

«L’ottenimento di due importanti finanziamenti regionali per complessivi 222 mila euro conferma ancora una volta l’attenzione dell’amministrazione sulla sicurezza e sull’ammodernamento degli edifici scolastici comunali - sottolinea Alessandro Carta, assessore al Bilancio - e dimostra il costante lavoro dei nostri uffici nel reperire risorse da destinare all’edilizia scolastica». Grazie alle variazioni al bilancio illustrate oggi in Commissione, che saranno quindi sottoposte al vaglio del Consiglio comunale, «abbiamo a disposizione importanti somme grazie alle quali procederemo a delineare un quadro completo delle opere necessarie alla messa in sicurezza e all’ampliamento dei plessi, in particolare della scuola Brunelleschi. Solamente grazie a questi interventi - spiega l'esponente della giunta - sarà poi possibile ottenere ulteriori risorse per avviare i lavori ristrutturazione e di ammodernamento delle scuole».

Di assoluta rilevanza, inoltre, sono le risorse derivanti dalle misure compensative, strumento mirato a favorire interventi di carattere ambientale per il quale l’amministrazione ha dovuto compiere un’attenta analisi sul loro impiego. La normativa, infatti, impone che le risorse siano spese per realizzare specifiche opere legate alla riqualificazione ambientale e all’efficientamento energetico. «Gli interventi individuati, per i quali è stato possibile utilizzare tali fondi, - conclude Carta - sono la riqualificazione dell’area del Quartiere Satellite per oltre 389 mila euro, la riqualificazione nel centro storico per l’ex casa Falchi per 100 mila euro, e la riqualificazione della zona di Serra Li Pozzi per 820 mila euro».

